Черчесов предложил поделиться опытом с Карпиным

Экс-тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов готов дать совет нынешнему тренеру Валерию Карпину. Об этом он заявил в интервью kp.ru.

«Со своей стороны, мы всегда готовы к общению с коллегами. Ведь речь идет не конкретно о Карпине, Кунце или ком-то другом, а о национальной команде твоей страны», — сказал Черчесов.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера национальной команды после того, как сборная неудачно сыграла на чемпионате Европы по футболу 2020.