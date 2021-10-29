Черчесов поздравил Дзюбу рекордным голом

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил самоотдачу нападающего петербургского «Зенита Артема Дзюбы, который стал рекордсменом по числу голов в истории чемпионатов России.

«Дзюба к этому шел, он хотел этого. Максимум давал в каждой игре. И в «Спартаке» (в этом клубе Дзюба начинал свою карьеру — прим. ред.), и в сборной — отдавался. Рад, что я и наш тренерский штаб тоже приложили руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда», — привел слова Черчесова сайт «Чемпионат.com».

Бывший главный тренер российской сборной пожелал Дзюбе и дальше штамповать голы.

«Раньше был охотником, теперь охотятся за ним», — отметил Черчесов.

Свой 144-й гол Артем Дзюба забил во время игры против московского «Динамо». Встреча проходит в Санкт-Петербурге в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Во втором тайме форвард вышел на замену и отправил мяч в ворота команды соперников. Это произошло на 69-й минуте игры. Матч закончился со счетом 4:1 в пользу сине-бело-голубых.