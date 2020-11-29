Черчесов поддержал фанатов ЦСКА, назвавших его «усатой свиньей»

Футбольных фанатов, которые скандировали нецензурные кричалки в адрес Станислава Черчесова на матче Лиги Европы, наказывать не нужно. С такой просьбой в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) обратился сам главный тренер сборной России.

«Я спокойно к этому отнесся, я говорю абсолютно искренне. У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, это было бы для меня более болезненно», — признался Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Черчесов ожидал, что после его слов в адрес футболистов последуют именно такие высказывания болельщиков. Поэтому он попросит, чтобы UEFA не накладывал никаких санкций на фанатов ЦСКА.

Во время матча группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и нидерландским «Фейенордом» 26 ноября болельщики московского клуба скандировали нецензурные кричалки в адрес Черчесова. Фанаты также поддержали игрока красно-синих Федора Чалова и назвали Черчесова «усатой свиньей».

За день до этого в эфире «Матча ТВ» главный тренер отвечал на вопрос об игре за сборную Алексея и Антона Миранчуков и Федора Чалова. По его словам, «этому золотому активу пора себя хотя бы позолоченным сделать». Черчесов также считает, что для него лучше «бездарный» нападающий «Сочи» Антон Заболотный, который приносит больше пользы команде, чем «талантливый» бездельник Чалов.

Черчесов после признался, что сам напросился на интервью на «Матч ТВ». Он хотел в живой эфир, поэтому попросил, чтобы беседа не выглядела сфабрикованной. Главный тренер мечтал получить эмоции.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между командами ЦСКА — «Фейенорд» завершился со счетом 0:0.