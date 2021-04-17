Черчесов поддержал дисквалифицированного Гильерме

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал голкипера на два матча чемпионата России.

Во время матча Черчесов сидел на трибуне и показал футболку спортсмена.

К акции поддержки присоединились и болельщики «Локомотива». Они вывесили баннер «Мы — „Локо“! Мы — вместе!» Также вратарю железнодорожников предложили огласить стартовый состав своей команды, которая сыграла 17 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц 13 апреля сообщил, что комитет решил дисквалифицировать Маринато Гильерме на два матча чемпионата России. Голкипера наказали за провокацию трибун. Игрок пропустит матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

В 25-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 2:0. Железнодорожники набрали 46 очков, сохранив третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит», у которого 54 очка, на втором месте числятся красно-белые (47).