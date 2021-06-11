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    11 июня 2021, 14:51

    Черчесов оценил ситуацию с ковидом в сборной России перед Евро

    Наза Салех Захи

    Российская сборная по футболу избежала новых случаев заражения коронавирусом после изоляции своего игрока Андрея Мостового. Такое заявление сделал главный тренер команды Станислав Черчесов.

    Черчесов оценил ситуацию с ковидом в сборной России перед Евро

    «За исключением Мостового, у остальных футболистов сборной России отрицательные результаты ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции», — заявил Черчесов на пресс-конференции перед первым матчем российской команды на чемпионате Европы. Его процитировал ТАСС.

    Изменения в составе российской сборной накануне старта чемпионата Европы произошли из-за того, что у Мостового оказался положительный тест на коронавирус. В команде его заменит Роман Евгеньев.

    Евро-2020 стартует уже 11 июня в Риме. Чемпионат откроется игрой между Италией и Турцией. Она пройдет на стадионе «Олимпико». Начало в 22:00 по московскому времени.

    Матч между Россией и Бельгией пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Российские спортсмены уже прилетели в Северную столицу, написала «Газета.ru». Также на следующей неделе, 16 июня, россияне встретятся на поле с финнами.