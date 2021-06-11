Черчесов оценил ситуацию с ковидом в сборной России перед Евро

Российская сборная по футболу избежала новых случаев заражения коронавирусом после изоляции своего игрока Андрея Мостового. Такое заявление сделал главный тренер команды Станислав Черчесов.

«За исключением Мостового, у остальных футболистов сборной России отрицательные результаты ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции», — заявил Черчесов на пресс-конференции перед первым матчем российской команды на чемпионате Европы. Его процитировал ТАСС.

Изменения в составе российской сборной накануне старта чемпионата Европы произошли из-за того, что у Мостового оказался положительный тест на коронавирус. В команде его заменит Роман Евгеньев.

Евро-2020 стартует уже 11 июня в Риме. Чемпионат откроется игрой между Италией и Турцией. Она пройдет на стадионе «Олимпико». Начало в 22:00 по московскому времени.

Матч между Россией и Бельгией пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Российские спортсмены уже прилетели в Северную столицу, написала «Газета.ru». Также на следующей неделе, 16 июня, россияне встретятся на поле с финнами.