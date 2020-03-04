Черчесов оценил итоги жеребьевки в Лиге наций

По итогам жеребьевки, российские футболисты встретятся в 3-й группе дивизиона В с Турцией, Венгрией и Сербией.

«Жребий как жребий, — отметил Черчесов. — С турками мы часто играем в последнее время, они нам попались и в прошлый раз. С Венгрией играли пару лет назад перед Кубком конфедераций. Они тоже чуть по-другому стали играть. Нам не привыкать. В июне мы встречаемся с Сербией в контрольном матче, это будет подготовка и к чемпионату Европы, и к Лиге наций».

Тренер напомнил о Чемпионате Европы перед Лигой наций и объяснил, что о последней думать пока рано.

Однако он подчеркнул важность Лиги наций как турнира УЕФА, дающего очки, возможность «попасть на чемпионат мира или чемпионат Европы».

Черчесов подчеркнул, что перед контрольными матчами необходимо проконтролировать здоровье и готовность спортсменов.