  • Черчесов отказался сбривать усы в случае победы России на Евро 2020

    21 октября 2019, 00:00

    Светлана Степанова

    Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил, что не будет сбривать свои усы. Он не сделает этого, даже если команда станет победителем на чемпионате Европы в 2020 году. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
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    «Нет, сбривать усы не буду. Потому что после чемпионата Европы будет чемпионат мира. А туда нельзя без усов ехать», — произнес Станислав Черчесов.

    Усы Черчесова после Евро-2018, который проходил в России, стали мемом. Их стали называть «усами надежды».

    Евро-2020 начнется 12 июня. В течение месяца на стадионах 12 различных городов команды будут определять, кто из них лучший. Россия также примет национальные сборные на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    13, 17 и 22 июня там пройдут состязания в рамках группового этапа, а 3 июля один из четверфинальных матчей. В 2020 году чемпионату Европы по футболу исполняется 60 лет. Именно поэтому турнир будет проводиться не в одной стране мира, как это было ранее, а сразу в 11 государствах: Нидерландах, Италии, Испании, Венгрии, Германии, Румынии и других.

    Российская сборная уже стала участником Евро-2020. В отборочном этапе футболисты сыграли блестяще.