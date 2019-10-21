Черчесов отказался сбривать усы в случае победы России на Евро 2020

Динияр Билялетдинов оценил шансы сборной РФ попасть в финал Евро-2020 Подробнее

«Нет, сбривать усы не буду. Потому что после чемпионата Европы будет чемпионат мира. А туда нельзя без усов ехать», — произнес Станислав Черчесов.

Усы Черчесова после Евро-2018, который проходил в России, стали мемом. Их стали называть «усами надежды».

Евро-2020 начнется 12 июня. В течение месяца на стадионах 12 различных городов команды будут определять, кто из них лучший. Россия также примет национальные сборные на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

13, 17 и 22 июня там пройдут состязания в рамках группового этапа, а 3 июля один из четверфинальных матчей. В 2020 году чемпионату Европы по футболу исполняется 60 лет. Именно поэтому турнир будет проводиться не в одной стране мира, как это было ранее, а сразу в 11 государствах: Нидерландах, Италии, Испании, Венгрии, Германии, Румынии и других.

Российская сборная уже стала участником Евро-2020. В отборочном этапе футболисты сыграли блестяще.