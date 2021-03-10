Черчесов объявил о возвращении Дзюбы в сборную с капитанской повязкой

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вернется в сборную России по футболу в качестве капитана. Об этом заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Будет ли вызван Дзюба? Будет. И будет капитаном», — сказал он «РБ-Спорт».

Дзюбу вызовут на матчи уже в марте. В конце месяца сборной предстоит провести три матча отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

24 марта россияне сыграют со сборной Мальты, 27 марта — со Словенией, 30 марта — со Словакией.

В ноябре 2020 года Черчесов исключил Дзюбу из заявки на ближайшие матчи. Это произошло после того, как в интернете появилось видео, на котором футболист мастурбирует.

Черчесов объяснял свое решение желанием оградить команду от негатива.

В итоге Дзюба пропустил товарищескую встречу с Молдавией и матчи Лиги наций с командами Турции и Сербии. Черчесов допускал, что в 2021 году форвард вернется в сборную.

В сентябре 2020 года Российский футбольный союз признал Дзюбу лучшим футболистом сезона. В том году «Зенит» выиграл золото национального чемпионата.