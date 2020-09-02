Черчесов объяснил сохранение возрастных игроков в сборной

Он согласился с тем, что Россию в Лиге наций будет представлять возрастная команда. Но он объяснил, что после того, как игроки сборной не играли и не тренировались вместе почти год, выпускать на поле молодых спортсменов неправильно.

«Тем же Соболеву и Мостовому не очень комфортно, мы видим, что им еще нужно время. У нас сейчас игры, поэтому мы решили вызвать тех, кого знаем, и тех, кто понимает, что их ждет», — заявил Черчесов.

Он напомнил, что в запасе остается всего несколько дней до начала матчей и вливаться в коллектив достаточно тяжело, даже если ты показываешь отличные результаты в матчах Российской премьер-лиги.

«Когда у нас будет побольше времени, то надеемся, что новые имена еще появятся», — пообещал главный тренер сборной России.

Согласно данным на сайте Российского футбольного союза, самым возрастным игроком сборной стал Юрий Жирков из «Зенита». Его одноклубник Андрей Мостовой стал самым молодым игроком сборной. Ему 22 года.

В ближайший четверг, 3 сентября, в рамках Лиги наций сборная России примет на московском стадионе «ВТБ Арена» команду Сербии. Матч начнется в 21:45. Впереди у подопечных Черчесова встреча командами Турции и Венгрии.