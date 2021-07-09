Черчесов объяснил расторжение контракта с РФС

Станислава Черчесова никто не увольнял с поста главного тренера сборной России по футболу. Его тренерский штаб выполнил все прописанные в контракте задачи. Об этом бывший наставник национальной команды рассказал РИА «Новости».

«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались — все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу», — приводит агентство слова Черчесова.

Тренер добавил, что они абсолютно нормально расстались с Российским футбольным союзом и пожали друг другу руки. Черчесов написал заявление на отпуск. Он поедет отдыхать в Северную Осетию.

Накануне РФС расторг контракт со Станиславом Черчесовым и его штабом после провала на Евро-2020 и начал искать нового главного тренера для российской сборной. Комментатор Константин Генич в разговоре с «360» назвал это логичным решением, которое связано не только с плохим выступлением футболистов из России на чемпионате Европы, но и их неудачами в других турнирах.