Черчесов объяснил проигрыш сборной России в матче с командой Бельгии

«В обороне сидеть мы не хотели, так как нам нужно было выигрывать со счетом 2:0. И мы очень хотели сыграть с командой Бельгии на встречных курсах, чтобы понять, что мы из себя представляем. Если бы турнирная ситуация была другая, возможно, мы бы применили другую тактику», — объяснил Черчесов.

Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии Подробнее

Тренер также отметил неудовлетворительное физическое состояние своих футболистов.

Капитан сборной России Артем Дзюба ранее назвал пощечиной поражение российской команды от Бельгии.Он также отметил, что это поражение указало футболистам российской сборной на их ошибки.

Встреча состоялась в субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 1:4.

Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020. У России на данный момент 21 балл, у Бельгии — 27.

19 ноября сборная России сыграет заключительный матч отбора со сборной Сан-Марино.