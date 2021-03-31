Черчесов объяснил причину проигрыша сборной словакам

Сборная России проиграла соперникам из Словакии в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира. Причиной поражения во многом стал первый пропущенный гол, заявил главный тренер футболистов Станислав Черчесов.

«Проиграли игру, хотя, естественно, рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Но гол со стандарта перевернул игру. Тем более мы были готовы к этому, в последние игры словаки с игры практически не забивали, только со стандартов», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что спортсмены готовились к игре, но не смогли реализовать план до конца. По словам главного тренера, во время матча были моменты, которые нужно было завершить. Черчесов подчеркнул, что по итогам встречи будет думать и делать выводы.

Игры сборной России и Словакии завершилась со счетом 2:1. Российские футболисты первый раз проиграли в отборочном раунде чемпионата мира 2022 года. Это поражение лишило спортсменов лидерства в группе H. Сейчас турнирную таблицу возглавляет Хорватия, победившая мальтийских соперников со счетом 3:0. В следующей игре сборная России примет хорватскую команду.