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    31 марта 2021, 04:40

    Черчесов объяснил причину проигрыша сборной словакам

    Дарья Бунякова

    Сборная России проиграла соперникам из Словакии в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира. Причиной поражения во многом стал первый пропущенный гол, заявил главный тренер футболистов Станислав Черчесов.

    Черчесов объяснил причину проигрыша сборной словакам

    «Проиграли игру, хотя, естественно, рассчитывали на большее. В какие-то моменты владели инициативой. Но гол со стандарта перевернул игру. Тем более мы были готовы к этому, в последние игры словаки с игры практически не забивали, только со стандартов», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Он добавил, что спортсмены готовились к игре, но не смогли реализовать план до конца. По словам главного тренера, во время матча были моменты, которые нужно было завершить. Черчесов подчеркнул, что по итогам встречи будет думать и делать выводы.

    Игры сборной России и Словакии завершилась со счетом 2:1. Российские футболисты первый раз проиграли в отборочном раунде чемпионата мира 2022 года. Это поражение лишило спортсменов лидерства в группе H. Сейчас турнирную таблицу возглавляет Хорватия, победившая мальтийских соперников со счетом 3:0. В следующей игре сборная России примет хорватскую команду.