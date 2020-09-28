Черчесов объяснил, почему не хочет возвращать Кокорина в сборную

Он заявил, что готов рассмотреть кандидатуру Кокорина, но только при условии, что футболист начнет «играть так, как надо».

«Если начнет, то будем решать. Мы же команду собираем. Каждый должен выполнять свою роль, справляться с ней. Команда должна быть командой», — пояснил Черчесов.

В «Спартак» Александр Кокорин перешел во время летнего трансферного окна из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Но в московской команде он пока не провел ни одного матча. Причиной стала травма колена, которую он получил на тренировке.

Дебют Кокорина в «Спартаке» состоялся во время встречи с ЦСКА, но он никак себя не проявил. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. После этого он сидел на скамейка запасных в матче с «Рубином». Вышел на поле против «Тамбова», но снова себя никак не показал.

За сборную России Кокорин сыграл 48 матчей и забил 12 голов. В последний раз в национальной команде он выступал в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что Кокорин может уйти в итальянскую «Рому». По данным СМИ, клуб готов был заплатить за форварда шесть миллионов евро. Но после владелец «Спартака» Леонид Федун назвал эти сообщения слухами.