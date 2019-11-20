«Оставим на их совести»: Черчесов высказался о ругательных кричалках фанатов в адрес Дзюбы

Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов дал свою оценку форварду сборной Артему Дзюбе после матча с Сан-Марино. Прошелся Черчесов и по непристойным кричалкам в адрес капитана.

«Задание на игру он выполнил, у него была пара моментов, чтобы забить. Ставилась задача все время находиться ближе к воротам, не смещаться на фланги, завершать атаки», — прокомментировал Черчесов игру Дзюбы. Слова тренера привел ТАСС.

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Приехавшим на игру российским болельщикам игра Дзюбы не понравилась. Разгоряченные фанаты принялись скандировать непристойные кричалки с трибун, да так, что их было слышно и в прямой трансляции.

«Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой», — оценил культуру фанатов Черчесов.

«В Сан-Марино поддержать сборную России приехало немало болельщиков московского „Спартака“, а с ними у форварда питерского „Зенита“ давно натянутые отношения после скандального ухода из стана „красно-белых“», — позже объяснил поведение россиян спецкорр издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Петров.

Россияне, к слову, обыграли Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020. Матч закончился со счетом 5:0. Дзюба во встрече не сумел отличиться — впрочем, как понятно из слов Черчесова, такая задача в этой игре перед форвардом и не стояла.