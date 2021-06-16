Черчесов не смог устоять на ногах после гола Миранчука. Видео

Сборная России открыла счет в матче с финнами на петербургском стадионе. Первый и пока единственный гол забил полузащитник Алексей Миранчук. Это событие так тронуло главного тренера команды Станислава Черчесова, что он не удержал равновесие и упал на колени.

Видео с места появилось в Telegram-канале «Нечай». На кадрах можно заметить, как после гола Алексея Миранчука Черчесов от радости немного закружился и, потеряв равновесие, приземлился руками на землю. Но через секунду он уже поднялся.

Начало первого тайма было напряженным. Уже на третьей минуте финны забросили мяч в ворота России. Но гол не был засчитан из-за офсайда. После в сборной РФ произошла вынужденная замена. На 25-й минуте защитник Марио Фернандес неудачно приземлился на спину, спортсмена пришлось уносить на носилках. Врачи заподозрили у него травму грудного отдела позвоночника. На замену вышел Вячеслав Караваев.

В среду российская сборная вышла на поле в обновленном составе. В этот раз пришлось играть без защитника Юрия Жиркова. Он получил травму в матче со сборной Бельгии, уточнило ИА Nation News.