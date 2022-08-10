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    10 августа 2022, 13:17

    Черчесов назвал заслуженным поражение «Ференцвароша» от «Карабаха»

    Артур Блянихов

    Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал вылет своих подопечных из квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Специалиста процитировало РИА ФАН.

    По сумме двух матчей «Ференцвароша» с азербайджанским «Карабахом» венгерский клуб проиграл и покинул нынешний розыгрыш Лиги чемпионов.

    «Мы уступили более доминирующему сопернику, так что я должен сказать, что это заслуженное поражение», — признал Черчесов.

    Он назвал игроков своей команды лучшими в мире и добавил, что важно успокоиться и пересмотреть игру снова, чтобы разобраться в том, что произошло.