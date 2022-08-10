Черчесов назвал заслуженным поражение «Ференцвароша» от «Карабаха»

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал вылет своих подопечных из квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Специалиста процитировало РИА ФАН.

По сумме двух матчей «Ференцвароша» с азербайджанским «Карабахом» венгерский клуб проиграл и покинул нынешний розыгрыш Лиги чемпионов.

«Мы уступили более доминирующему сопернику, так что я должен сказать, что это заслуженное поражение», — признал Черчесов.

Он назвал игроков своей команды лучшими в мире и добавил, что важно успокоиться и пересмотреть игру снова, чтобы разобраться в том, что произошло.