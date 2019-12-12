Черчесов назвал условия возвращения в сборную Кокорина и Мамаева

«Хорошо, что эта история закончилась и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов», — отметил он.

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В январе начнутся сборы. И Кокорин с Мамаевым пройдут их уже наравне с другими футболистами. Правда, для попадания в сборную перед ними стоит два условия. Игроки должны «реально себя проявить на поле», а также восстановить репутацию за его пределами.

В начале мая Пресненский суд Москвы отправил Кокорина и Мамаева в колонию за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года. Мамаев получил срок один год и пять месяцев, а Кокорин — полтора года. Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов, поэтому через 11 дней они вышли на свободу.

После колонии Кокорин подписал новое соглашение с «Зенитом». А Мамаев теперь играет за «Ростов», так как «Краснодар» расторг с ним контракт.