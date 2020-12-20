Черчесов назвал лучшего российского футболиста года

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов составил топ-5 лучших российских футболистов 2020 года. На первое место он поставил вратаря Игоря Акинфеева.

К концу подходит голосование за звание лучшего российского футболиста. В нем примут участие тренеры, футбольные менеджеры и журналисты издания «Спорт-Экспресс». Результаты появятся уже в понедельник.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов также принял участие в голосовании. Он назвал пятерых российских футболистов, которые лучше всего проявили себя в 2020 году.

На первое место Черчесов поставил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Кроме того, в пятерку лучших вошли Артем Дзюба, Федор Кудряшов, Георгий Джикия и Роман Зобнин.

В голосовании принимают участие российские тренеры. Артем Дзюба получал награду два раза подряд — в 2018 и 2019 годах. RT отметил, что эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа назвал Дзюбу главной звездой России. Ранее футболист оказался в центре скандала: в Сеть слили интимное видео с его участием.

Это привлекло большое внимание — некоторые критиковали спортсмена, другие поддерживали. О своем отношении к этому видео высказался даже президент России Владимир Путин. Издание Ura.ru отметило, что на вопрос, который ему задали на пресс-конференции, он ответил, что не смотрел этот ролик.

На видео отреагировал и Черчесов. Он отстранил Дзюбу от участия в нескольких матчах сборной России. О своем решении он сообщил вскоре после выхода в Сети скандального ролика, отметили «Известия».