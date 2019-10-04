Черчесов нашел замену Зобнину в сборной России по футболу

Назван состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020 Подробнее

Спортсмены присоединятся к команде на время матчей против команд Кипра и Шотландии. Футболисты заменят в заявке травмированных Рифата Жемалетдинова и Романа Зобнина.

Российские футболисты встретятся с шотландскими соперниками 10 октября. Игра пройдет в московских «Лужниках», а через три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют уже в Никосии со сборной Кипра.

После шести туров российская команда имеет в активе 15 очков и занимает второе место в группе I. Лидирующую позицию занимает сборная Бельгии, заработавшая на три очка больше.

По итогам отборочных матчей будет определен список команд, которые примут участие в чемпионате Европы 2020 года. Соревнования начнутся в июне следующего года.