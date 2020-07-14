Черчесов: капитаном сборной был и остается Артем Дзюба

«У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба», — обозначил Черчесов.

56-летний специалист заверил, что тренерский штаб внимательно наблюдает за потенциальными дебютантами российской сборной, однако не стал называть каких-то конкретных фамилий. Он обратил внимание на хавбека Алексея Миранчука, который, по его мнению, набрал отличный ритм.

«Надеемся, что он и в сборной будет играть, скажем так, по-хозяйски. Мне кажется, его время уже пришло», — заметил Черчесов.

Он отметил весь состав петербургского «Зенита», игроки которого профессионально отнеслись ко всем его предписаниям и никуда не уезжали в период пандемии коронавируса.

«В том числе и поэтому петербуржцы заслуженно стали чемпионами страны», — напомнил наставник россиян, добавив, что поздравил главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака с победой в национальном чемпионате.