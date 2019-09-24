Черчесов и Дзюба назвали лучших футболистов года. Месси сдал позиции

Лионель Месси стал лучшим игроком года по версии FIFA. Однако в России форварду «Барселоны» предпочли других футболистов. Выбор Черчесова пал на Криштиану Роналду, а Дзюбы — на ван Дейка.

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов поставил аргентинца на второе место, сообщило издание «Спорт-Экспресс». Замыкает тройку лучших, по его мнению, ирландский футболист Вирджил ван Дейк.

Капитан сборной РФ по футболу Артем Дзюба, наоборот, выдвинул ирландца на позицию лидера, оставив за Роналду второе место, а за Месси — третье.

Возглавляющий сборную Киргизии Александр Крестинин удивил спортивное сообщество своим выбором. Из топ-3 футболистов Месси и Роналду он исключил вовсе. На первом месте остался ван Дейк, а второе и третье заняли Эден Азар из «Челси» и нападающий клуба «Пари Сен-Жермен», а также национальной сборной Франции Кильян Мбаппе.

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При выборе лучшего тренера тройка лауреатов от Дзюбы оказалась точной. Первым он указал Юргена Клоппа («Ливерпуль»), вторым — Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), третьим — Хосепа Гвардьолу из «Манчестер Сити».

Схожего мнения придерживается и Черчесов, который упомянул Клоппа, поставил на второе место Пепа, а на третье — аргентинца Марсело Гальярдо.