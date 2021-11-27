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    27 ноября 2021, 01:32

    Черчесов допустил возвращение в сборную РФ по футболу

    Александра Ломейко

    Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что готов работать с командой Польши или вернуться в национальную сборную. Должность он займет, если поступит такое предложение.

    Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» ответил на вопрос, согласится ли он возглавить польскую сборную до стыковых матчей.

    «Если предложат — да», — сказал он, заметив, что у команды сейчас есть наставник.

    В случае, если Российский футбольный союз захочет вернуть Черчесова в национальную команду, он тоже готов к работе.

    Бывший наставник российской сборной также готов поделиться своим опытом с нынешним тренером Валерием Карпиным.

    Станислав Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Пост он покинул 8 июля 2021-го, после поездки российских футболистов на чемпионат Европы. В начале ноября СМИ писали, что Черчесов может начать тренировать поляков.