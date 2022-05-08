Чендлер нокаутировал Фергюсона на UFC 274

Американский боец Майкл Чендлер одержал победу над экс-чемпионом UFC Тони Фергюсоном. Их поединок прошел в рамках турнира UFC 274 на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США).

Бой завершился на первых первых секундах второго раунда. Чендлер резко ударил соперника ногой в челюсть, отправив его в нокаут, написал «Чемпионат».

Ранее 36-летний Чендлер потерпел два поражения подряд. Сначала от Чарльза Оливейры, затем от Джастина Гэтжи.

У 38-летнего Фергюсона серия поражений продолжилась. До этого он уступил в поединках с Джастином Гэтжи, Чарльзом Оливейрой и Бенеилом Дариушем.