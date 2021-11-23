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    23 ноября 2021, 22:41

    Месси назвал фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022

    Футболист Месси: «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — фавориты Лиги чемпионов сезона-2021/2022

    Дарья Морозова

    Футболист Лионель Месси рассказал, кто является главными фаворитами Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщило РИА ФАН.

    В первую очередь он выделил свой клуб — «Пари Сен-Жермен». Также футболиста отметил «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Баварию», «Реал» и «Атлетико».

    «Есть много команд, которые способны побороться за нынешнюю Лигу чемпионов», — подчеркнул Месси.