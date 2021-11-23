Месси назвал фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Футболист Лионель Месси рассказал, кто является главными фаворитами Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Об этом сообщило РИА ФАН.

В первую очередь он выделил свой клуб — «Пари Сен-Жермен». Также футболиста отметил «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Баварию», «Реал» и «Атлетико».

«Есть много команд, которые способны побороться за нынешнюю Лигу чемпионов», — подчеркнул Месси.