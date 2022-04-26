Чемпионом Венгрии по футболу стал «Ференцварош» под руководством Черчесова

Венгерская команда «Ференцварош» во главе с российским тренером Станиславом Черчесовым досрочно стала чемпионом страны. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Отмечается, что «Ференцварош» обеспечил себе победу в национальном чемпионате за четыре тура до конца турнира. Подопечные Черчесова обыграли в домашней встрече «Уйпешт» со счетом 2:1. По данным издания, будапештский клуб стал чемпионом Венгрии в 33-й раз в своей истории.