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    04 октября 2021, 16:02

    Чемпионом мира по вольной борьбе стал россиянин Абасгаджи Магомедов

    Артур Блянихов

    На чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма золотую медаль завоевал россиянин Абасгаджи Магомедов. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

    «Известия» рассказали, что в финальном поединке Абасгаджи Магомедов победил американца Дэйона Фикса со счетом 4:1.

    Третье место разделили борцы из Японии и Армении Тосихиро Хасегава и Арсен Харутюнян.

    Уточняется, что Магомедов является двукратным победителем чемпионата России (2020, 2021), индивидуального Кубка мира (2020) и первенства Европы (2021).