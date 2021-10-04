Чемпионом мира по вольной борьбе стал россиянин Абасгаджи Магомедов

На чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 61 килограмма золотую медаль завоевал россиянин Абасгаджи Магомедов. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Известия» рассказали, что в финальном поединке Абасгаджи Магомедов победил американца Дэйона Фикса со счетом 4:1. Третье место разделили борцы из Японии и Армении Тосихиро Хасегава и Арсен Харутюнян. Уточняется, что Магомедов является двукратным победителем чемпионата России (2020, 2021), индивидуального Кубка мира (2020) и первенства Европы (2021).