28 июня 2023, 04:15
Чемпионка России по фигурному катанию получила стрессовый перелом
Чемпионка РФ по фигурному катанию Софья Акатьева получила стрессовый перелом
Российская чемпионка по фигурному катанию Софья Акатьева недавно получила стрессовый перелом стопы. Об этом сообщил РИА «Новости» источник.
В материале сказано, что 15-летняя спортсменка травмировалась некоторое время назад. Сейчас фигуристка восстанавливается.
Реклама
В прошедшем сезоне Акатьева появилась на национальных взрослых состязаниях и победила на чемпионате России. Спортсменка способна продемонстрировать тройной аксель и четверной тулуп. Тренировки фигуристки проходят в группе известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
В январе 2023 года фигуристка Анастасия Зинина травмировалась, когда выступала с короткой программой на Кубке Первого канала. В итоге спортсменка не смогла завершить номер, ей понадобилась помощь врачей и тренера, чтобы покинуть площадку. Как заявил знакомый с ситуацией источник, перед началом турнира у Зининой были проблемы со здоровьем.
Спортсмены
Фигурное катание
Россия
Реклама
Реклама