Спорт 28 июня 2023, 04:15 Чемпионка России по фигурному катанию получила стрессовый перелом Чемпионка РФ по фигурному катанию Софья Акатьева получила стрессовый перелом РИА «Новости»

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Российская чемпионка по фигурному катанию Софья Акатьева недавно получила стрессовый перелом стопы. Об этом сообщил РИА «Новости» источник.

В материале сказано, что 15-летняя спортсменка травмировалась некоторое время назад. Сейчас фигуристка восстанавливается.

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В прошедшем сезоне Акатьева появилась на национальных взрослых состязаниях и победила на чемпионате России. Спортсменка способна продемонстрировать тройной аксель и четверной тулуп. Тренировки фигуристки проходят в группе известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

В январе 2023 года фигуристка Анастасия Зинина травмировалась, когда выступала с короткой программой на Кубке Первого канала. В итоге спортсменка не смогла завершить номер, ей понадобилась помощь врачей и тренера, чтобы покинуть площадку. Как заявил знакомый с ситуацией источник, перед началом турнира у Зининой были проблемы со здоровьем.