  • Чемпионка мира призвала главу USADA «следить за языком»

    28 ноября 2019, 01:52

    Ирина Нагайникова

    Главе американского Антидопингового агентства Трэвису Тайгарту напомнили «следить за языком». Он предположил, что в РФ, возможно, нет «чистых» спортсменов. Об этом сообщил «Царьград».
    Чемпионка мира призвала главу USADA «следить за языком»

    «История научила нас реагировать на российский допинг <….> это подтолкнуло Россию к тому, чтобы просто уничтожить улики и сделать невозможным подтверждение того, существуют ли на самом деле чистые российские спортсмены», — ранее заявил глава USADA.

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    На своей странице в Instagram российская трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене дала жесткий ответ на критику Тайгарта.

    Ласицкене напомнила об американских спортсменах, которые принимали лекарства-исключения из черного списка WADA. Тем был разрешен прием препаратов якобы в терапевтических целях.

    Чемпионка припомнила дисквалификацию спринтера Джастина Гэтлина и подозрения в адрес Кристиана Коулмана.

    Напомним, что в 2019 году Марию Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой Европы.