Чемпионка мира призвала главу USADA «следить за языком»

«История научила нас реагировать на российский допинг <….> это подтолкнуло Россию к тому, чтобы просто уничтожить улики и сделать невозможным подтверждение того, существуют ли на самом деле чистые российские спортсмены», — ранее заявил глава USADA.

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На своей странице в Instagram российская трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене дала жесткий ответ на критику Тайгарта.

Ласицкене напомнила об американских спортсменах, которые принимали лекарства-исключения из черного списка WADA. Тем был разрешен прием препаратов якобы в терапевтических целях.

Чемпионка припомнила дисквалификацию спринтера Джастина Гэтлина и подозрения в адрес Кристиана Коулмана.

Напомним, что в 2019 году Марию Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой Европы.