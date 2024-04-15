Спорт 15 апреля 2024, 14:26 Чемпионка мира по волейболу Кошелева объявила о завершении карьеры

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Чемпионка мира и трехкратная чемпионка РФ по волейболу Татьяна Кошелева официально объявила о завершении карьеры. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на публикацию спортсменки в социальных сетях.

Напомним, 35-летняя россиянка выступала за московское, казанское и краснодарское «Динамо». Кроме того, она входила в состав калининградского «Локомотива» и играла за турецкие «Галатасарай» и «Эджзаджибаши». С 2021 года Кошелева являлась участницей клуба из Италии «Валлефолья», добавил Life.