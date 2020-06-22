Чемпионка мира по стрельбе скончалась в Сербии

По данным информагентства, спортсменка умерла через несколько недель после родов. Отмечается, что она неоднократно становилась чемпионкой Европы и победила на чемпионате мира 2014 года. Кроме того, Момчилович-Величкович участвовала в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Лондоне.