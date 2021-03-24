Чемпионка мира по сноуборду погибла под лавиной в горах Швейцарии

Французская спортсменка Жюли Помагальски погибла в швейцарских Альпах после схода лавины. Ее тело нашли 22 марта.

Вместе с ней погиб гид Бруно Кутелли, сообщило французское издание Le Journal.

Помагальски было 40 лет. За свою спортивную карьеру она становилась чемпионкой мира по сноуборд-классу, серебряным призером Чемпионата мира — 2003 года в параллельном гигантском слаломе, в 2004 году выиграла Кубок мира по этой дисциплине. На Олимпийских играх она дважды занимала шестое место — в 2002 в Солт-Лейк-Сити и в 2006 в Турине.

Миру также известен дедушка Жюли Жан Помагальски. Он в 1934 году изобрел первый лыжный подъемник. Через 13 лет мужчина основал одну из ведущих в мире представителей канатной отрасли компанию Poma.

В этот же день в Мурманской области произошел сход лавины, в результате которого погибла девочка 2008 года рождения. Туристическую группу, с которой она приехала из Санкт-Петербурга, удалось вывезти с места происшествия спустя сутки.