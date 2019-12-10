Чемпионка мира по плаванию назвала решение WADA «политическими играми»

Также спортсменка рассказала, что еще после Олимпиады в Рио-де-Жанейро была уверена, что допинговый скандал получит продолжение. Тем не менее, она надеялась, что все обойдется без таких категоричных решений. Ефимова добавила, что сейчас все стало еще сложнее, чем было в начале допинговой войны.

«С каждым годом все становилось хуже и хуже. На зимней Олимпиаде в Пхенчхане вся страна была лишена права выступать под своим флагом. Сейчас происходит почти то же самое, только все еще сложнее. На этот раз санкции рассчитаны на четыре года и касаются всех международных турниров. Необходимо думать, что и как делать, как отбираться на соревнования. Не могу сказать, что это стало для меня неожиданностью, но не предполагала, что будет настолько жестко», — сказала спортсменка.

Титулованная спортсменка призналась, что решение WADA ей кажется политизированным, поскольку наказывают даже тех, кто не был замешан в допинговом скандале.

«Как можно отстранять всех? Накажите тех, кто был виноват. Тех, кто замешан в этой ситуации с РУСАДА и WADA, спортсменов, причастных к нарушению антидопинговых правил. Надо дисквалифицировать по факту, а не лишать всех возможности защищать честь своей страны. Это какие-то политические игры», — завила Ефимова.

«Они ведь все равно допускают атлетов до Олимпийских игр, пусть и в нейтральном статусе. Но они не хотят видеть там российский флаг, не хотят, чтобы мы представляли свою страну», — добавила спортсменка.

Также Юлия Ефимова рассказала, как собирается проходить процедуру допуска для участия в Олимпиаде-2020. По ее словам, у нее уже зарезервирован адвокат. Чемпионка была дисквалифицирована на два года. При этом она заметила, что многие спортсмены из США, Европы и других стран имели проблемы с допингом, но сейчас спокойно выступают. Ефимова рассказала, что переживает меньше, чем перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Тогда ее допустили до участия в Играх непосредственно в день их открытия.

«Мне кажется, я все пережила в Рио-де-Жанейро. В данный момент думаю, что ничего хуже случиться уже не может. Тогда меня допустили до Игр в день их официального открытия. Полгода болела, постоянно сидела на таблетках. Сейчас у меня уже не такая реакция на происходящее. Даже если мне не позволят выступить, я без пяти минут бабушка для спорта. Значит, такова судьба, что поделать», — подытожила чемпионка.

Более молодым спортсменам Ефимова посоветовала не переживать, а действовать и предложила свою помощь.

Российская сторона планирует обжаловать решение WADA. На это есть еще почти три недели.