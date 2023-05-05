Спорт 05 мая 2023, 16:59 Чемпионка мира по футболу потребовала у создателей FIFA 23 уменьшить ей грудь в игре Американская футболистка Сидни Леру попросила уменьшить ей грудь в игре FIFA 23 Викимедиа

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Чемпионка мира по футболу Сидни Леру заявила, что недовольна своей внешностью в FIFA 23. Нападающая сборной США в своем Twitter-аккаунте потребовала от создателей уменьшить ей грудь в игре.

Американская футболистка отметила, что в FIFA 23 ей сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее и чересчур выщипанные брови. Кроме того, кто-то решил, что в игре она должна быть «грудастой», пожаловалась Леру.

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«Уменьшите мне грудь немного и сделайте другую майку. Брови пока можно оставить», — обратилась чемпионка мира к создателям проекта.

Спортсменка также ретвитнула пост с видео из игры, на котором она радуется на поле. Нападающая попросила не говорить ей, что она сканировала тело ради этого. Леру поставила свое изображение из FIFA 23 на аватар в аккаунте.

«Вы напугаете моих детей», — подписала его футболистка.

Ранее другие футболистки тоже раскритиковали создателей за то, как их изобразили в игре. Мэдисон Хаммонд из «Энджел Сити» не узнала себя, а вратарь «Скай Блю» Кайлин Шеридан лишилась волос и бровей в FIFA 23.