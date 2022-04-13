Чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьева скончалась в возрасте 63 лет

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о смерти чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Воробьевой. Она скончалась в возрасте 63-х лет, написал сайт NEWS.ru.

«Память о выдающейся спортсменке навсегда останется в истории мирового фигурного катания и в сердцах всех ее поклонников», — говорится в сообщении.

Причина смерти не оглашается.

Ирина Воробьева является четырехкратным серебряным призером чемпионатов СССР. Также она становилась чемпионкой Европы и мира в паре с Игорем Лисовским.