Чемпионка мира по боксу уверена в победе Поветкина
Чемпионка мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе Наталья Рагозина высказала абсолютную уверенность в победе Александра Поветкина в предстоящем бою, сообщило издание «Подмосковье сегодня». Чемпионка подчеркнула отличную физическую форму «Русского Витязя».
Рогозина назвала его безоговорочным фаворитом поединка против Хантера, заявив, что Поветкин просто «порвет» своего визави.
«Он готов как никогда — сухой, сильный, „физуха“ у него на уровне», — сказала спортсменка
Она добавила, что для боя тяжеловесов выбрали удачное место. Поветкин и Хантер будут драться в Саудовской Аравии. Это позволяет надеяться на объективное судейство. Кроме того, для обоих бойцов климатическая зона одинаково непривычна, написало РИА ФАН.
В случае победы Александр может вновь побороться за звание чемпиона мира.