Чемпионка мира по боксу уверена в победе Поветкина

Рогозина назвала его безоговорочным фаворитом поединка против Хантера, заявив, что Поветкин просто «порвет» своего визави.

«Он готов как никогда — сухой, сильный, „физуха“ у него на уровне», — сказала спортсменка

Она добавила, что для боя тяжеловесов выбрали удачное место. Поветкин и Хантер будут драться в Саудовской Аравии. Это позволяет надеяться на объективное судейство. Кроме того, для обоих бойцов климатическая зона одинаково непривычна, написало РИА ФАН.

В случае победы Александр может вновь побороться за звание чемпиона мира.