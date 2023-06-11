Спорт 11 июня 2023, 08:26 Чемпионка мира по боксу пришла на церемонию взвешивания топлес Чемпионка мира по боксу Джонсон пришла топлес на взвешивание перед боем в Лондоне РИА «Новости»

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Новозеландская чемпионка мира по боксу Чернека Джонсон пришла топлес на взвешивании перед поединком в Лондоне. Об этом сообщило РИА «Новости».

Спортсменка вышла на взвешивание с голой грудью, покрытой белой краской. Благодаря боди-арту девушке удалось имитировать топ.

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Джонсон — чемпионкой мира по версии IBF во втором легчайшем весе (до 55,3 килограммов). Она взвешивалась перед поединком с британской спортсменкой Элли Скотни.

На счету 28-летней спортсменки 15 побед на профессиональном уровне и одно поражение.

Вес Джонсон составил 54,79 килограмма, Скотни — 55,07, уточнил Life. По данным сайта kp.ru, так спортсменка решила эпатировать журналистов перед боем с англичанкой Элли Скотни.

В середине марта власти столицы Германии разрешили женщинам плавать топлес в городских бассейнах. Это решение принял Департамент по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией Берлина.