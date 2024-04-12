Спорт 12 апреля 2024, 14:27 Чемпионка мира по биатлону Юрлова-Перхт объявила о завершении карьеры

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Чемпионка мира по биатлону 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт заявила о планах завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на публикацию 39-летней спортсменки в социальных сетях.

Россиянка отметила, что заключительным стартом для нее станет Кубок Содружества. Мероприятие пройдет с 12 по 14 апреля.

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Юрлова-Перхт пригласила всех желающих присоединиться к данному спортивному событию.