Чемпионка мира оценила санкции WADA в отношении атлетов России

Спортсменка появилась в эфире программы «Доживем до понедельника» на радио «Комсомольская правда». По словам Ласицкене, в ее виде спорта практически ничего не изменится, несмотря на возможную победу России в спорах в Спортивном арбитражном суде.

«К легкой атлетике это никак не относится, потому что легкая атлетика в принципе отстранена от своей федерации. Даже если Россия выиграет этот суд, легкая атлетика все равно останется самой бедной, и нас все будут жалеть, и опять не знают, что с нами делать. Мы допускались на чемпионаты мира в нейтральном статусе», — пояснила чемпионка.

Она напомнила, что на последних двух чемпионатах одержала победу в нейтральном статусе.

«Сборная небольшая, но это люди, которых допустили. В связи с последними событиями, которые проходили в нашей федерации, у нас и это отобрали. То есть действия руководства нашей федерации привели к тому, что у нас даже нейтральный статус отозвали. На протяжении четырех лет это почему-то продолжалось и зашло еще в худшую сторону», — уточнила Ласицкене.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что решение всемирного антидопингового агентства не соответствует здравому смыслу и носит политический оттенок.