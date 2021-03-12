Чемпионка Европы по гимнатике Харенкова получила серьезную травму. Видео

На чемпионате России в Пензе на командных соревнованиях среди женских команд выступающая за сборную Южного федерального округа чемпионка Европы 2014 года Мария Харенкова при исполнении вольных упражнений получила тяжелую травму.

Ей была оказана первая помощь, от госпитализации гимнастка отказалась. Спортсменка снялась с соревнований.

Тренер Валентина Родионенко сообщила РИА «Новости», что спортсменка подошла к старту растренированной.

«У Марии подозрение на „ахилл“ (разрыв ахиллова сухожилия — прим. ред.). Маша уже не в сборной, сама травма обидно. Мы подозреваем, что она не очень готова. Травмы, как правило, случаются тогда, когда человек не очень тренирован. Она вроде тренировалась, но так сложилось. Это единственная травма за два стартовых дня», — сказала Родионенко.

Она добавила, что вскоре гимнастку отправят в Москву. Ее дальнейший путь в спорте зависит только от нее.

Чемпионат России завершится 14 марта.

В августе 2019 года Харенкова объяснила свой переход в сборную Грузии тем, что после травмы плеча ее больше не звали в сборную России.