Спорт 10 марта 2023, 22:41 Чемпионка Европы Водопьянова призвала людей заниматься баскетболом Баскетболистка Водопьянова опровергла мнение о том, что баскетбол — не женский спорт

Читать 360tv в

Вопреки распространенному мнению, баскетболом могут заниматься как мужчины, так и женщины. Чемпионка Европы, вице-чемпионка мира, двукратная обладательница бронзы Олимпийских игр Наталья Водопьянова хотела бы, чтобы больше человек приобщились к этому виду спорта, написало радио Sputnik.

Водопьянова обратила внимание на тот факт, что активно занимается поддержкой женского баскетбола. По ее словам, очень важно прививать любовь к этому виду спорта как у мальчиков, так и у девочек.

Реклама

«Я хочу, конечно, чтобы как можно больше народа занималось баскетболом», — отметила спортсменка.

Реклама