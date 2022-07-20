Чемпионка Европы Полина Баева рассказала, какими должны быть костюмы чирлидерш

Костюмы для чирлидинга могут быть достаточно открытыми, но они не должны быть откровенно сексуализированными. Такое мнение в интервью Lenta.ru выразила тренер и спортсменка команды Neo-dance, чемпионка Европы по чир спорту Полина Баева.

«Да, девочки часто надевают купальники с завышенной талией, бывает видна ягодичная складка. Но это нарушение, которое прописано в правилах. Костюм не должен оскорблять чувства других людей», — сказала спортсменка.

Она также добавила, что чир спорт, вопреки распространенному мнению, открыт не только для девочек. Мальчиков также принимают в секциях, поскольку чирлидинг развивает все физические качества.