Чемпионат мира-2020 по фигурному катанию окончательно отменили

Чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию в Монреале окончательно отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом решении объявил Международный союз конькобежцев (ISU).

Кроме чемпионата мира по фигурному катанию, также отменены первенство мира по шорт-треку среди юниоров, который должен был состояться в Сеуле, и чемпионат мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде.

«Помня о последствиях, связанных с пандемией коронавируса, и возникшей в результате этого всемирной человеческой трагедии, совет ISU в ходе своей онлайн-встречи пришел к выводу, что перенос ожидаемых чемпионатов под эгидой ISU в 2020 году невозможен», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ISU.

Отмечается, что еще одно онлайн-совещание совет ISU проведет 28 апреля. На нем будет обсуждаться влияние пандемии на календарь сезона-2020/21.

«Цель состоит в том, чтобы разработать и сообщить всем заинтересованным сторонам варианты, подходящие для различных сценариев, чтобы свести неопределенность к минимуму», — говорится в сообщении. кроме того, на совещании намерены затронуть тему проведения церемонии ISU Awards.