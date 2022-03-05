Чемпионат Франции по футболу в одностороннем порядке разорвал контракт с российским вещателем
Чемпионат Франции по футболу не покажут в России, лига разорвала контракт с «Матч ТВ»
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о разрыве контракта на показ матчей Лиги 1 со своим вещателем в России, телеканалом «Матч ТВ». Об этом сообщается в релизе на официальном сайте.
«LFP приняла решение приостановить действие контракта на трансляцию Ligue 1 Uber Eats в России с этого дня на телеканале „Матч ТВ“», — говорится в заявлении канала.
Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов на своем Telegram-канале сообщил, что французская лига разорвала договоренность и прекратила передачу сигнала.
Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на официальные соревнования.
Также Паралимпийский международный комитет не допустил россиян к участию на Паралимпиаде в Пекине.