Чемпионат Франции по футболу в одностороннем порядке разорвал контракт с российским вещателем

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о разрыве контракта на показ матчей Лиги 1 со своим вещателем в России, телеканалом «Матч ТВ». Об этом сообщается в релизе на официальном сайте.

«LFP приняла решение приостановить действие контракта на трансляцию Ligue 1 Uber Eats в России с этого дня на телеканале „Матч ТВ“», — говорится в заявлении канала.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов на своем Telegram-канале сообщил, что французская лига разорвала договоренность и прекратила передачу сигнала.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не приглашать спортсменов из России и Белоруссии на официальные соревнования.

Также Паралимпийский международный комитет не допустил россиян к участию на Паралимпиаде в Пекине.