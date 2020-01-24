Российские фигуристы забрали золото и серебро чемпионата Европы

Победителем континентального чемпионата в австрийском Граце стал россиянин Дмитрий Алиев. За выступление в произвольной программе он набрал 184,44 балла, а по сумме с результатами короткой программы — 272,89.

За последние восемь лет, после ухода из большого спорта Евгения Плющенко, Алиев стал первым российским спортсменом, выигравшим чемпионат Европы в мужском одиночном катании.

Второе место также досталось представителю России Арутур Данеляну, набравшему 246,74 балла, сообщил «Чемпионат». Бронзу завоевал грузинский фигурист Морис Квителашвили с результатом 246,71 балла.

Россиянин Александр Самарин по сумме двух выступлений набрал только 220,43 балла, заняв десятое место.

«Безумно рад! Внутри меня фейерверк! Душа плачет от счастья. Это великий день для меня, победа над собой. Самый счастливый день в моей карьере!» — заявил Алиев изданию.

Даниелян порадовался самому значимому успеху в его карьере. Он подчеркнул, что хотел показать результаты работы, проделанной после чемпионата России.

«В конце программы было классно — я ушел в отрыв: не думал о местах, только о чистом катании», — поделился фигурист.

Российский фигурист Александр Самарин посетовал, что допустил несколько ошибок, и пообещал больше их не допускать.

«Бабочка» на тройном прыжке, падение с акселя. «Бабочка» на тройном — это вообще нонсенс», — сказал он.