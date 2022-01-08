Чемпионат России по спортивной гимнастике 2022 года проведут в новом формате

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в этом году пройдет в раздельном формате: мужчины и женщины будут участвовать в испытаниях в разные дни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на тренера сборной национальной команды и члена президиума Федерации спортивной гимнастики России Валентину Родионенко.

Собеседница агентства отметила, что в этом году чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани.

«С 4 по 10 апреля будут соревноваться женщины и юниорки, с 11 по 17 апреля — мужчины и юниоры» — заявила Родионенко.

Она пояснила, что новый формат связан с тем, что по таким же правилам в этом году пройдет чемпионат Европы.

Апрельские соревнования для спортсменов-юниоров станут первым этапом отбора на европейское первенство в Мюнхене. Женщины разыграют медали турнира с 11 по 14 августа, мужчины — с 18 по 21 августа.