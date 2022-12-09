Спорт 09 декабря 2022, 18:33 Чемпионат России по прыжкам в воду состоится в Петербурге в 2023 году

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В 2023 году в Санкт-Петербурге состоится 100-й чемпионат России по прыжкам в воду. Такой информацией поделился президент Российской Федерации прыжков в воду Станислав Дружинин. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Первый чемпионат по прыжкам также состоялся в Санкт-Петербурге, написал 78.ru.

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«Решили провести чемпионат России в Санкт‑Петербурге, потому что первый в истории чемпионат страны состоялся именно там», — рассказал Дружинин.

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Кроме того, в январе планируют провести Кубок России и Кубок Евразийских стран. На данный момент для этих мероприятий выбирают место проведения, написал сайт mk.ru.