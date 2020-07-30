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    30 июля 2020, 14:50

    Чемпионат России по практической стрельбе из карабина пройдет в Петербурге

    Анастасия Кременчугская

    1 и 2 августа в спортивно-стрелковом клубе «Невский» пройдет чемпионат России по практической стрельбе из карабина. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».

    Отмечается, что в соревновании примут участие порядка 150 спортсменов. Среди них есть и Вадим Михайлов и Антон Назаров, действующие чемпионы России по практической стрельбе из карабина.

    Судьей выступит Артем Рожков, спортивный судья Всероссийской категории по практической стрельбе.

    Райне Пелтокоски, многократный чемпион мира и Европы по практической стрельбе, занимался разработкой дизайна упражнений.

    Ежедневно участники будут проходить по девять упражнений, а завершится все дуэлью между восемью лучшими стрелками.

    Новости SMI.FM