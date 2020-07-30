Чемпионат России по практической стрельбе из карабина пройдет в Петербурге

Отмечается, что в соревновании примут участие порядка 150 спортсменов. Среди них есть и Вадим Михайлов и Антон Назаров, действующие чемпионы России по практической стрельбе из карабина.

Судьей выступит Артем Рожков, спортивный судья Всероссийской категории по практической стрельбе.

Райне Пелтокоски, многократный чемпион мира и Европы по практической стрельбе, занимался разработкой дизайна упражнений.

Ежедневно участники будут проходить по девять упражнений, а завершится все дуэлью между восемью лучшими стрелками.