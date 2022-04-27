Чемпионат России по кикбоксингу стартовал на Алтае

Накануне в Барнауле начался чемпионат РФ по по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт». Об этом сообщил сайт kp.ru.

Открытие состязания прошло в спорткомплексе «Титов-Арена». На турнир приехали свыше 900 сильнейших бойцов со всей страны. В церемонии открытия приняли участие губернатор Алтая Виктор Томенко и его коллега из Калмыкии Бату Хасиков, занимающий пост президента Федерации кикбоксинга России.

«Убежден, что нынешние соревнования безусловно будут новой яркой страницей в развитии кикбоксинга и нашей страны, и нашего региона», — выразил уверенность Томенко.