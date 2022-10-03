Чемпионат России по бегу прошел на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде | 360°

Все новости

Образование

03 октября 2022, 20:22

Евросоюз возьмет на обучение 15 тысяч украинских солдат

Власть

03 октября 2022, 20:21

Мэр Воркуты объяснил слова о «пилящих» женах и мобилизации

Реклама

Спорт

03 октября 2022, 20:20

Радимов уйдет с поста наставника «Зенита-2» — СМИ

Подмосковье

03 октября 2022, 20:18

Четыре «отдаленных» автобусных маршрута изменились в Подмосковье

Власть

03 октября 2022, 20:04

Медведев напомнил о диверсиях США на трубопроводе и нефтехранилище в Никарагуа

Деньги

03 октября 2022, 19:58

Российские богачи с начала года потеряли 94 миллиарда долларов

Знаменитости

03 октября 2022, 19:50

Таинственное «исчезновение» или пиар-ход. Что известно об истории с «пропажей» певца Легостаева

Подмосковье

03 октября 2022, 19:39

Мотоциклисты в Солнечногорске закрыли осенний сезон

Подмосковье

03 октября 2022, 19:19

Бесплатные экскурсии по муралам начали проводить в Балашихе

Спорт

03 октября 2022, 19:24

Чемпионат России по бегу прошел на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

Впервые в Нижнем Новгороде прошел чемпионат России по бегу на 100 километров. Со всей страны в город съехались 26 элитных бегунов, написал сайт pravda-nn.ru.

Победителем 100-километрового ультрамарафона стал житель Петербурга Николай Волков. Ему удалось преодолеть дистанцию за шесть часов 29 минут 26 секунд. В тройку лучших также вошли Иван Моторин из Балашихи и Василий Корыткин из Кемерова.

Реклама

Среди женщин отметились Надежда Бут с результатом в семь часов 25 минут 11 секунд, Юлия Рыжанкова (7:30.27), Изабелла Борисова (7:41.34).

Реклама

В забеге на 50 километров первое место ушло жителю Нижнего Новгорода Равилю Яруллину.

Забег проходил вместе с фестивалем «Королева спорта» на набережной Гребного канала.

Спортсмены

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама