Чемпионат России по бегу прошел на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде | 360°

Спорт 03 октября 2022, 19:24 Поделиться Telegram

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Viber Чемпионат России по бегу прошел на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде

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Впервые в Нижнем Новгороде прошел чемпионат России по бегу на 100 километров. Со всей страны в город съехались 26 элитных бегунов, написал сайт pravda-nn.ru.

Победителем 100-километрового ультрамарафона стал житель Петербурга Николай Волков. Ему удалось преодолеть дистанцию за шесть часов 29 минут 26 секунд. В тройку лучших также вошли Иван Моторин из Балашихи и Василий Корыткин из Кемерова.

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Среди женщин отметились Надежда Бут с результатом в семь часов 25 минут 11 секунд, Юлия Рыжанкова (7:30.27), Изабелла Борисова (7:41.34).

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В забеге на 50 километров первое место ушло жителю Нижнего Новгорода Равилю Яруллину.

Забег проходил вместе с фестивалем «Королева спорта» на набережной Гребного канала.

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