Спорт 18 января 2023, 18:11 «Чемпионат»: ради перехода в «Торпедо» Дзюба согласен на понижение зарплаты

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Экс-бомбардир петербургского «Зенита» Артем Дзюба готов на понижение заработной платы ради перехода в стан московского «Торпедо». Об этом сообщил «Чемпионат».

«Сейчас „Торпедо“ — единственный вариант, который есть у Дзюбы, поэтому Артем готов подвинуться в финансовом аспекте», — цитирует инсайдера РИА ФАН.

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В нынешнем сезоне Дзюба выступал за турецкую команду «Адана Демирспор». Он отыграл за клуб четыре матча и забил один гол. 34-летний нападающий ушел из клуба на правах свободного агента.

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