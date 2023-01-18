18 января 2023, 18:11
«Чемпионат»: ради перехода в «Торпедо» Дзюба согласен на понижение зарплаты
Экс-бомбардир петербургского «Зенита» Артем Дзюба готов на понижение заработной платы ради перехода в стан московского «Торпедо». Об этом сообщил «Чемпионат».
«Сейчас „Торпедо“ — единственный вариант, который есть у Дзюбы, поэтому Артем готов подвинуться в финансовом аспекте», — цитирует инсайдера РИА ФАН.
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В нынешнем сезоне Дзюба выступал за турецкую команду «Адана Демирспор». Он отыграл за клуб четыре матча и забил один гол. 34-летний нападающий ушел из клуба на правах свободного агента.
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Футбол
Артем Дзюба
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